Los municipios imploran acciones en el Miño a las puertas de la cumbre internacional
Alcaldes y alcaldesas de la AECT Río Minho piden respuestas urgentes por la agonía del tramo fronterizo
Los gobiernos de España y Portugal se reúnen el próximo día 29 en Huelva
Los alcaldes y alcaldesas de los municipios bañados por el río Miño e integrados en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Río Minho exigen una gestión conjunta y coordinada del tramo internacional y reclaman respuestas urgentes de los gobiernos de Portugal y de España ante problemas que se están agravando sobre el terreno. Su petición coincide con el anuncio de la cumbre internacional entre España y Portugal, que se celebra el día 29 en Huelva.
«La causa es la ausencia de una respuesta eficaz a problemas estructurales que afectan al río Miño, en particular la inundación del tramo internacional, con impactos directos en la navegabilidad, en la seguridad, en la pesca y en el turismo; la proliferación de especies exóticas invasoras; y la gestión de los caudales transfronterizos, con efectos significativos en los ecosistemas, en las actividades económicas tradicionales y en la seguridad de las poblaciones», afirman en un comunicado.
Los municipios de ambas márgenes advierten de que la fragmentación institucional y la falta de coordinación entre entidades continúan impidiendo respuestas eficaces sobre el terreno, a pesar de la gravedad y persistencia de los problemas identificados.
En este contexto, los municipios reiteran la petición de que ambos Estados asuman los problemas ambientales del río Miño como prioridad en la XXXVI Cumbre Luso-Española, prevista para el 29 de enero.
«El territorio está unido y habla con una sola voz», afirman los municipios, defendiendo que el río Miño requiere respuestas conjuntas, estructuradas y urgentes.
Los alcaldes y alcaldesas trabajan de manera articulada entre ambas márgenes y subrayan que el tramo internacional del río Miño es el más humanizado y dinámico de toda la frontera luso-española, asumiendo un papel central en la identidad cultural.
El dragado y desarenado, en el orden del día
El orden del día de la cumbre que se celebra en Huelva ya incluye el dragado y desarenado del tramo internacional del río Miño. Así lo anunció el lunes la ministra lusa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, según una información difundida por la agencia Efe.«El río Miño está completamente lleno de arena, lo que dificulta el paso desde la orilla de Portugal a España, por lo que es necesario hacer un dragado, un desarenado y llevar a cabo la renaturalización tanto de los márgenes como de los afluentes del río», informó Carvalho. Durante la cumbre se van a impulsar proyectos de biodiversidad, principalmente en la recogida de datos y las áreas marinas protegidas, así como de seguridad climática.
