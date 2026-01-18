Los municipios imploran acciones en el Miño a las puertas de la cumbre internacional

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios bañados por el río Miño e integrados en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Río Minho exigen una gestión conjunta y coordinada del tramo internacional y reclaman respuestas urgentes de los gobiernos de Portugal y de España ante problemas que se están agravando sobre el terreno. Su petición coincide con el anuncio de la cumbre internacional entre España y Portugal, que se celebra el día 29 en Huelva.

«La causa es la ausencia de una respuesta eficaz a problemas estructurales que afectan al río Miño, en particular la inundación del tramo internacional, con impactos directos en la navegabilidad, en la seguridad, en la pesca y en el turismo; la proliferación de especies exóticas invasoras; y la gestión de los caudales transfronterizos, con efectos significativos en los ecosistemas, en las actividades económicas tradicionales y en la seguridad de las poblaciones», afirman en un comunicado.

Los municipios de ambas márgenes advierten de que la fragmentación institucional y la falta de coordinación entre entidades continúan impidiendo respuestas eficaces sobre el terreno, a pesar de la gravedad y persistencia de los problemas identificados.

En este contexto, los municipios reiteran la petición de que ambos Estados asuman los problemas ambientales del río Miño como prioridad en la XXXVI Cumbre Luso-Española, prevista para el 29 de enero.

«El territorio está unido y habla con una sola voz», afirman los municipios, defendiendo que el río Miño requiere respuestas conjuntas, estructuradas y urgentes.

Los alcaldes y alcaldesas trabajan de manera articulada entre ambas márgenes y subrayan que el tramo internacional del río Miño es el más humanizado y dinámico de toda la frontera luso-española, asumiendo un papel central en la identidad cultural.