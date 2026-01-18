Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Enredada» cierra un ciclo teatral en A Guarda

D.P.

A Guarda

El espectáculo «Enredada» de la cómica Leti da Taberna, cierra el viernes 23 el ciclo «Ven ao teatro» en A Guarda. La actuación está prevista para las 21.00 horas en el Centro Cultural. «Enredada» es una propuesta en formato de monólogo.

