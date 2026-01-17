Tui presumirá en Fitur de su catedral con los vecinos como prescriptores

El Concello de Tui promocionará el 800 aniversario de su catedral en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). La campaña turística tudense se presentará en el estand de Turismo de Galicia y de Turespaña, los días 21 y 23 de enero, respectivamente; de manera que será doble la oportunidad de difundir el legado patrimonial de Tui a través del vídeo promocional «Tui, Catedral de Historias», en el que los propios vecinos y vecinas de Tui se convierten en prescriptores del templo que es faro y alma de la ciudad.

El canónigo y archivero de la catedral, Avelino Bouzón; el historiador Rafael Sánchez Bargiela; el director de Música no Claustro, Samuel Diz; la catedrática de Historia del Arte, Marta Cendón; el trabajador de la catedral, Ramón Fernández; la escritora Marga do Val; y la representante de la Asociación Amigos de la Catedral, son la voz e imagen de la pieza documental «Tui, Catedral de Historias». A ellos y ellas se suman los testimonios de otros hosteleros y comerciantes de Tui, como Mónica Crisóstomo, de Ideas Peregrinas; Hortensia Martínez, de Floristería La Flor; Diego Cerviño, de O Novo Cabalo Furado; Susana Cabo, de Porta da Pía; o Isaac Míguez, de Lúa. Todos tienen su propia historia que contar, como Dolores Balseiro, que asegura que «la catedral es mi segunda casa»; o Marta Cendón, que revela que esta «es el motivo por el que estudié Historia del Arte».

El vídeo fue realizado por la empresa Esmerarte, cuyo director audiovisual, Alberto Baamonde, explicó que la inspiración para crear dicho proyecto fueron precisamente las personas. Además, avanzó que la campaña se desarrolla en distintas fases, siendo una de ellas este vídeo que se presentará la próxima semana en Fitur, aunque habrá nuevas historias que completarán la pieza audiovisual en futuras fases.

La concejala de Patrimonio y Turismo, Ana Núñez, se mostró satisfecha por el resultado final, que se proyectará en un evento de referencia internacional como es Fitur. Igualmente, avanzó que también tendrá lugar la semana próxima la presentación de la exposición «Los sambenitos de Tui: memoria, señalamiento y supervivencia», comisariada por el tudense Rafael Sánche Bargiela, en el Centro Sefarad-Israel de Madrid. En ella se expondrá una replica de los sambenitos de Tui, únicos en Europa.

Por su parte, el alcalde, Enrique Cabaleiro, aprovechó la presentación del vídeo para indicar que se financió con fondos europeos, reprochando que, por el momento, ni el Gobierno Central, ni la Xunta de Galicia ni la Diputación de Pontevedra aportaron medios económicos para colaborar con la celebración del 800 aniversario de la catedral. A la presentación también asistió el obispo de la Diócesis, Antonio Valín, que destacó que «la catedral tiene que ser la referencia de Tui-Vigo. Todas las parroquias de la Diócesis tienen que mirar a Tui; aquí está su raíz y su madre, y uno no puede olvidarse nunca ni de su raíz ni de su madre».