La Regata Miño Internacional reúne en Tui a 24 clubes

Las aguas del Miño acogen hoy la Regata Miño Internacional, la única regata cronometrada de embarcaciones 8+ de remo que en estos momentos se celebra a nivel nacional. Se trata de la edición número 45 y la vigésimo primera Copa Presidencia de la Diputación de Pontevedra, que reunirá en Tui a 24 clubes españoles y portugueses.

Las salidas comenzarán a las 11.50 horas desde Amorín y consistirán en tandas cronometradas cada cinco minutos. La línea de meta, tras un recorrido de seis kilómetros, se situará frente a las gradas de la calle Olímpicos Tudenses, en Tui. La entrega de premios está prevista para las 13.00 horas.