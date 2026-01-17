Las farmacias del Baixo Miño se forman en violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y el Colegio de Farmacéuticos celebraron en Tui una jornada de formación para los titulares de las farmacias del Baixo Miño de cara a la implantación del Punto Violeta oficial del Ministerio de Igualdad en estos espacios. La formación estuvo impartida por la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género de la Subdelegación, María José Rodríguez, y contó con la participación directa de la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Beatriz García; el subdelegado, Abel Losada; y el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.

La comarca del Baixo Miño es la tercera en la que se realiza esta sesión informativa gracias al acuerdo entre la Subdelegación y el Colegio de Farmacéuticos para convertir las oficinas de farmacia de la provincia en espacios seguros para las mujeres víctimas de violencia de género, donde poder recibir ayuda e información oficial sobre los recursos policiales y asistenciales disponibles. En este sentido, Losada destacó las farmacias como «puntos especialmente sensibles» que tienen una intensa implantación en el territorio y muy especialmente en el rural, que además están atendidas por profesionales del ámbito de la salud, por lo que su implicación en la batalla contra la violencia de género «es un salto cualitativo».

Con estas formaciones comarcales se pretende ofrecer una guía de actuación a las personas titulares y trabajadoras de las farmacias, así como información directa y personalizada de los recursos públicos existentes en cada territorio para luchar contra la violencia de género, identificando a las personas al frente de cada servicio para facilitar su accesibilidad ante un posible caso de violencia machista del que tenga conocimiento. De esta manera se facilita la derivación inmediata de las víctimas.