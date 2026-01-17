Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
instagramlinkedin

Abre la Mostra da Camelia Cidade de Tui

D. P.

Tui

El claustro de la catedral de Tui acoge desde hoy la XI Mostra da Camelia Cidade de Tui, con la participación de 75 expositores.

La inauguración será a las 13 horas y las visitas podrán realizarse por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas. Mañana, la muestra estará disponible de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. También habrá hoy un charla-degustación sobre el té de Areeiro, a las 17.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents