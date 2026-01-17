Abre la Mostra da Camelia Cidade de Tui

El claustro de la catedral de Tui acoge desde hoy la XI Mostra da Camelia Cidade de Tui, con la participación de 75 expositores.

La inauguración será a las 13 horas y las visitas podrán realizarse por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas. Mañana, la muestra estará disponible de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. También habrá hoy un charla-degustación sobre el té de Areeiro, a las 17.30 horas.