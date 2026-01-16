El libro sobre las «trapicheiras» del Miño agota en tiempo récord su primera tirada

El libro «Un formigueiro de mulleres. As trapicheiras do Miño», ganador del Premio Xohana Torres y publicado hace apenas unas semanas, inicia su recorrido de promoción con una cita destacada este domingo en la Cultural de Sobrada, en Tomiño. El acto comenzará a las 17.00 horas y se presentará en un formato original que combina divulgación histórica y música en directo.

Editada por la Universidade de Santiago de Compostela, la obra ha agotado en tiempo récord su primera tirada. Un éxito que su autora, la doctora en Historia e investigadora del grupo Histagra de la USC, Natalia Jorge Pereira, valora especialmente por tratarse de un ensayo histórico y por situar a las mujeres como protagonistas del relato.

Natalia Jorge Pereira (Tomiño, 1982) es autora de numerosas publicaciones científicas y divulgativas. En 2024, su tesis doctoral, centrada en la raia del Miño, obtuvo la máxima calificación, sobresaliente cum laude y mención internacional. El trabajo, redactado en gallego y portugués, ya incluía un capítulo dedicado a las trapicheiras, mujeres que desempeñaron un papel clave en el contrabando tradicional de la frontera.

«El puente de hierro que une Tui y Valença tiene rostro de mujer. Fueron ellas quienes defendieron un oficio tan antiguo como las fronteras y quienes desarrollaron formas de protesta en el espacio público durante los años de la dura represión de las dictaduras», señala la investigadora.

Memoria colectiva

La importancia del trapiche y de las mujeres que dieron voz a la cultura fronteriza será el eje central del acto de este domingo. Para Pereira, la cita tiene además un significado especial por celebrarse en su localidad natal y por servir de estreno a un formato de presentación que entrelaza la narración de las trayectorias de las trapicheiras de Sobrada con actuaciones musicales en directo. Una propuesta con la que busca divulgar su legado de forma amena y didáctica, al tiempo que reivindica la cultura de la raia como un elemento fundamental de identidad.

El encuentro dejará constancia del peso de las mujeres en las relaciones entre ambos países y de cómo lograron sortear políticas restrictivas y la represión. Nombres, fotografías y voces de la memoria colectiva estarán presentes en una cita pensada tanto para amantes de la historia como para quienes deseen conocer mejor las raíces del territorio.