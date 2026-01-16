Tui aprueba su cuarto plan de igualdad con nueve ejes estratégicos
El Concello de Tui aprobó por unanimidad en el último pleno su cuarto plan de igualdad entre mujeres y hombres, una herramienta estratégica e indispensable que marca la hoja de ruta de las políticas municipales en este ámbito para los próximos años. El documento establece nueve ejes estratégicos de actuación tras identificar tres conclusiones fundamentales sobre las que trabajar: la baja participación de los hombres en materia de igualdad, las diferencias económicas y laborales que afectan a las mujeres de Tui, y la persistencia de la carga de los cuidados sobre la población femenina.
Basándose en este diagnóstico, el plan establece acciones concretas en ámbitos como la reducción de la brecha salarial, el apoyo al emprendimiento femenino, el refuerzo de la conciliación y la corresponsabilidad, además de la promoción de la participación equilibrada en el deporte y la cultura.
El documento realiza una apuesta decidida por la transversalidad, incorporando la perspectiva de igualdad en todas las áreas municipales, desde el urbanismo hasta la movilidad pasando por la educación, la contratación pública, la promoción económica, los servicios sociales y la comunicación institucional, entre otros.
