O Rosal rehabilita y asfalta casi 5.000 metros cuadrados de caminos rurales

El Concello de O Rosal ha finalizado la rehabilitación de los caminos de Carballas y Gandarela, dos demandas vecinales importantes en vías fundamentales para la movilidad peatonal y el tránsito de vehículos agrícolas, que presentaban firmes deteriorados y cunetas cerradas que limitaban la funcionalidad y la seguridad. La intervención, que abarcó más de 4.500 metros cuadrados, supuso una inversión de 60.000 euros en el asfaltado, financiado con fondos propios del Concello y de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Los trabajos incluyeron la reparación, mejora y ampliación de firmes, la renovación de la capa de rodadura y de las redes, incluidos los riegos. El objetivo es garantizar una circulación más segura y cómoda para todos los usuarios. Las obras contaron con la autorización de Patrimonio Cultural de la Xunta e informes favorables de la Axencia Galega de Infraestruturas, entre otros.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, destacó que estos proyectos «son una muestra del compromiso que tenemos con los vecinos y con la mejora progresiva de la red de caminos municipales». «Estamos transformando la movilidad rural de forma segura y sostenible. Para este año 2026 ya estamos trabajando en un proyecto de mejora con una inversión que asciende a los 330.000 euros», añadió la regidora.

En los últimos dos años y medio, el Concello rosaleiro renovó más de 40.000 metros cuadrados de caminos rurales, con una inversión de alrededor de 800.000 euros, consolidando así una hoja de ruta que garantiza una red vial moderna, accesible y funcional en todas las parroquias del municipio.