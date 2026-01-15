El punto limpio de Tomiño llega ya a las parroquias
El Concello pone en marcha un dispositivo móvil para que los vecinos del rural también puedan depositar residuos especiales
El Concello de Tomiño ha dado un nuevo paso en favor del cuidado del medio ambiente con la puesta en marcha del punto limpio móvil, un servicio innovador que lleva la recogida selectiva de residuos especiales directamente a las parroquias del municipio. El objetivo es facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de pequeños residuos contaminantes sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.
La iniciativa, que comenzó el pasado mes de diciembre en los centros escolares, se encuentra esta semana instalada frente al IES Antón Alonso Ríos y recorrerá el municipio a través de un itinerario fijo que incluye 19 localizaciones estratégicas. De este modo, el Concello pretende evitar que materiales potencialmente contaminantes acaben en los contenedores convencionales y garantizar su tratamiento adecuado.
El punto limpio móvil permite depositar residuos como pequeños electrodomésticos, aparatos electrónicos, aerosoles, pinturas, tóner de impresora, juguetes, CDs o pilas, entre otros. Además, incorpora un servicio mejorado de recogida de voluminosos bajo demanda, que amplía el sistema ya existente en el municipio.
El recorrido del servicio incluye paradas en el IES Antón Alonso Ríos, Pinzás, Barrantes, Cristelos, Santa María de Tebra, San Salvador de Tebra, Vilameán, Hospital, Taborda, Piñeiro, Sobrada, Currás, Amorín, Carregal, Forcadela, Tomiño, Estás, Figueiró y Goián. El calendario detallado puede consultarse en la página web municipal www.tomino.gal.
Durante su paso por los centros educativos, el punto limpio móvil logró recoger 120 aparatos eléctricos y electrónicos, 500 pilas y baterías y 335 CDs y VHS, entre otros residuos.
