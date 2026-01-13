Los préstamos de libros en la Biblioteca de Tui crecieron casi un 10% en 2025

La Biblioteca Municipal de Tui cerró el 2025 con datos muy positivos y empieza este 2026 con la promesa del Concello de mejorar sus instalaciones y crear una sala de estudio, muy demandada por los usuarios e usuarias que acuden diariamente a estudiar.

En cuanto a los datos del año pasado, la biblioteca tudense realizó un total de 20.178 préstamos, lo que supone un incremento del 9,4% con respecto al año anterior, continuando la línea de crecimiento de los últimos años en cuanto a préstamos y número de usuarios y usuarias. En este sentido, cabe indicar que en 2023 ser realizaron 14.536 préstamos; en 2024, 18.279 y en 2025, 20.178. De este total, 10.671 fueron realizados por usuarios infantiles, y el resto por personas adultas.

A lo largo de 2025, la Biblioteca Municipal de Tui incorporó a su catálogo 928 libros nuevos, reafirmando su compromiso por ofrecer una colección actual y variada para todas las edades y orientada a las demandas de los ciudadanos.

Por otro lado, también se registraron a lo largo del año pasado 375 nuevos usuarios, siendo actualmente cerca de 5.000 personas las que cuentan con su carné de socio de la biblioteca tudense.

Además de la oferta bibliográfica, la Biblioteca Municipal de Tui oferta otras actividades culturales, como exposiciones de pintura, escultura y fotografía, que se realizan en la sala de exposiciones municipal y en su anexo. También a lo largo del año son numerosas las actividades de animación a la lectura que se llevan a cabo, como cuentacuentos, presentaciones de libros y conferencias.