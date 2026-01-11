Tomiño celebra diez años reforma de la Praza do Seixo

El Concello de Tomiño celebra que hace diez años inició el proceso de transformación de la Praza do Seixo, que cambió para siempre el corazón de Tomiño. «Su rediseño la convirtió en un espacio libre de vehículos, seguro, bien iluminado y pensado para que niños y niñas, familias y personas mayores pudieran gozar de un lugar de encuentro y convivencia sin peligros», explican desde el gobierno municipal, apuntando que, desde entonces, el modelo de villa evolucionó, transformando no solo el núcleo central, sino también las calles contiguas y el Campo da Feira.

«La reforma de la Praza do Seixo no fue solo una obra de urbanismo, fue el inicio de una filosofía que continúa hoy. Diez años después, seguimos aprendiendo y mejorando y el éxito de este proyecto se inspira en cada nueva plaza o calle que renovamos», destaca la alcaldesa.