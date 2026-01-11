Tomiño celebra diez años reforma de la Praza do Seixo
«Fue el cambio del modelo y transformación de la vida local», apuntan desde el gobierno local
El Concello de Tomiño celebra que hace diez años inició el proceso de transformación de la Praza do Seixo, que cambió para siempre el corazón de Tomiño. «Su rediseño la convirtió en un espacio libre de vehículos, seguro, bien iluminado y pensado para que niños y niñas, familias y personas mayores pudieran gozar de un lugar de encuentro y convivencia sin peligros», explican desde el gobierno municipal, apuntando que, desde entonces, el modelo de villa evolucionó, transformando no solo el núcleo central, sino también las calles contiguas y el Campo da Feira.
«La reforma de la Praza do Seixo no fue solo una obra de urbanismo, fue el inicio de una filosofía que continúa hoy. Diez años después, seguimos aprendiendo y mejorando y el éxito de este proyecto se inspira en cada nueva plaza o calle que renovamos», destaca la alcaldesa.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía