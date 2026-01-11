Unas jornadas instrumentales reúnen en O Rosal 150 personas

Alrededor de 150 personas participaron en la segunda edición de las Xornadas Instrumentais Eurocidade, que convirtieron al municipio de O Rosal en un laboratorio sonoro durante los últimos días del año. La iniciativa reunió a alumnado, residentes y músicos de O Rosal, A Guarda y Caminha en un espacio de aprendizaje y creación musical compartida.

Las jornadas, organizadas por el Concello do Rosal y la Agrupación Musical do Rosal y financiadas a través del proyecto REDE GOV MINHO de la AECT Río Miño, ofrecieron una master class gratuita de alto nivel en música clásica y tradicional, técnica vocal, percusión y dirección de banda. En total, 93 personas asistieron a las sesiones formativas y más de 40 participaron en la banda creada para la práctica de dirección.