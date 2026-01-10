Tomiño estrena cuatro estaciones de recarga de vehículos eléctricos

Tomiño da un nuevo paso adelante en su apuesta por infraestructuras sostenibles que mejora la vida diaria de los vecinos y vecinas con la puesta en marcha de cuatro estaciones públicas de recarga para vehículos eléctricos, dos situadas en Tomiño y dos en Goián, que permitirán la carga simultánea de hasta ocho coches en la vía pública.

Con esta actuación, el gobierno municipal refuerza su estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética, facilitando y fomentando la movilidad eléctrica tanto para los vecinos y vecinas como para las personas visitantes y profesionales del entorno. «Se trata de un proyecto que responde a la necesidad de avanzar hacia un modelo de transporte más limpio y respetuoso con el medio ambiente», indican desde el ejecutivo tomiñés.

Las dos estaciones situadas en Tomiño cuentan con dos cargadores con dos tomas cada uno, permitiendo la carga simultánea de cuatro vehículos. Se trata de cargadores en corriente alterna (AC), con conectores de tipo 2 y una potencia de 22 kW por toma, alcanzando una potencia total instalada de 88 kW.

Por otro lado, en Goián se instalaron dos cargadores con tres tomas cada uno. Aunque disponen de seis tomas, pueden cargar también hasta cuatro vehículos de manera simultánea. Estos puntos combinan una toma en corriente alterna (AC) de 22 kW con conectores tipo 2 y dos tomas en corriente continua (DC) con conectores CSS y CHAdeMO de hasta 50 kW, con potencia total de la instalación de 144 kW.

«Estas estaciones son de acceso y uso público y están pensadas para dar servicio tanto a particulares como a profesionales en la vía pública. Además, sirven de ejemplo y estímulo para todas aquellas personas que están valorando dar el paso hacia el vehículo eléctrico», explica la alcaldesa, Sandra González, insistiendo en que el Concello quiere «poner facilidades reales para que la movilidad eléctrica sea una opción accesible, reduciendo las emisiones contaminantes e invirtiendo en infraestructuras verdes alienadas con los objetivos estatales y europeos».