Los peregrinos que inician el Camino en Tui se triplican en solo una década

El Camino de Portugués a su paso por Tui sigue imparable. Según los datos recogidos por la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago, en 2025, realizaron la ruta lusa 100.835 personas, de las que 41.646, es decir, el 41,3%, eligieron Tui como como punto de salida hacia Compostela. Esto supone un 13,7% más que el año anterior, y un incremento del 201%, poco más del triple, con respecto a las cifras de hace una década, cuando el número de peregrinos que comenzaron el Camino Portugués en Tui en 2015 fue de 13.799 personas. De esta manera, Tui se consolida como segundo punto de inicio del Camino de Santiago, solo por detrás de Sarria en el Camino Francés, y superando a Saint Jean Pied-de-Port, que durante años ocupó la segunda posición.

Los datos recogidos por la Oficina del Peregrino reflejan además el carácter claramente internacional del Camino Portugués. Del total de peregrinos registrados en 2025, el 62% (61.588 personas) proceden del extranjero, destacado Portugal con casi el 12%, Estados Unidos con el 7,40%, Alemania con 5,49% e Italia con cerca del 5%, seguidos por Brasil, Reino Unido, Irlanda, Canadá y Australia. Por su parte, los peregrinos españoles alcanzan la cifra de 37.842 (38%), procedentes principalmente de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La concejala de Turismo y Patrimonio, Ana Núñez, destaca que estos datos «avalan el atractivo de Tui como destino jacobeo gracias a su patrimonio histórico, su paisaje singular y la amplia oferta de acogida y hospitalidad que la ciudad ofrece a peregrinos y visitantes». La edil también subraya el importante crecimiento del Camino Portugués en la última década, que pasó de los 41.664 peregrinos registrados en 2015 a los 100.835 del año que acabamos de despedir, lo que supone un incremento del 142%, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta la creciente competencia de otras rutas de peregrinación y la aparición de nuevos caminos.

Con todo, desde el Concello de Tui recuerdan la reivindicación municipal sobre la necesidad de revisar el sistema de cómputos de las «compostelanas» en la Oficina del Peregrino, ya que las personas que realizan el Camino Portugués da Costa por su trazado histórico, reconocido como oficial en Portugal, y que desde Caminha llega a Valença y Tui, son computadas como peregrinas del Camino Portugués da Costa y no del Camino Portugués, lo que hace que disminuyan los datos reales de afluencia de peregrinos en Tui, que si ya de por sí son altos, podrían serlo más.