Charla de compostaje, el jueves en A Guarda
El Concello de A Guarda celebra el próximo jueves, 15 de enero, a las 19.00 horas, una charla sobre compostaje en la casa de la Entidad Local Menor de Camposancos. La charla se dirige a los vecinos y vecinas que solicitaron un compostero, con el objetivo de que conozcan su función y uso. Las personas interesadas en obtener uno todavía pueden solicitarlo.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos