Charla de compostaje, el jueves en A Guarda

El Concello de A Guarda celebra el próximo jueves, 15 de enero, a las 19.00 horas, una charla sobre compostaje en la casa de la Entidad Local Menor de Camposancos. La charla se dirige a los vecinos y vecinas que solicitaron un compostero, con el objetivo de que conozcan su función y uso. Las personas interesadas en obtener uno todavía pueden solicitarlo.