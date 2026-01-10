Campeonato gallego de taekwondo en Tomiño

Tomiño acogerá el sábado 17 de enero una nueva edición del Campeonato Gallego Absoluto de Taekuondo en la modalidad de Combate, que se desarrollará durante toda la mañana en el pabellón de Goián. La competición reunirá a los mejores deportistas de Galicia, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar en directo de un deporte que destaca por los valores de respeto, disciplina y superación.