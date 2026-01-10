Autobús para conectar A Guarda con el teatro
El autobús del Centro Dramático Galego saldrá el próximo viernes, 16 de enero, de A Guarda para llevar a los vecinos y vecinas de la villa a ver la representación de «Memorias dun neno labrego». El bus saldrá a las 15 horas del centro cultural de A Guarda, con un coste de 5 euros por persona, previa inscripción. La vuelta está programada para las 20.15 horas.
