Tui aspira a ser Ciudad Amiga de la Infancia

El Concello de Tui aspira a ser reconocida formalmente como Ciudad Amiga de la Infancia a lo largo de este 2026. Este es un distintivo que otorga Unicef para reconocer el compromiso de las administraciones locales con la promoción, protección y participación de la infancia y de la adolescencia en las políticas municipales.

Para lograr este reconocimiento, el Concello de Tui ya dio pasos fundamentales como la firma de un convenio con Unicef para iniciar dicho proceso; también creó una mesa de coordinación interna y puso en marcha el grupo de participación infantil y juvenil ParTUIcipando, que incorporó nuevos miembros en los últimos meses. Además, se elaboró un diagnóstico de la situación de la infancia y de la adolescencia en el municipio, que sirvió de base para la elaboración del Plan Municipal de la Infancia. Este documento estratégico fue aprobado en pleno de mayo, marcando las líneas de actuación para los próximos años.

Tanto el diagnóstico como el Plan Municipal de la Infancia fueron elaborados de forma participativa, a través del grupo ParTUIcipando, contando también con la implicación del alumnado, del profesorado y las madres y padres, reforzando así el compromiso de Tui con un modelo de gobernanza que escucha activamente a la infancia y a la comunidad educativa.

Como resultado de este trabajo previo, Tui fue seleccionada hace unas semanas como ciudad candidata, un reconocimiento que acredita el avance del municipio en el cumplimiento de los criterios establecidos por Unicef y que supone un paso clave para optar al distintivo definitivo en 2026.

El proceso continuará a lo largo de este año, avanzando en la ejecución del Plan Municipal de la Infancia, debiendo transmitir a Unicef los logros alcanzados, las barreras detectadas y las acciones desarrolladas, con el objetivo de optar al reconocimiento final de Ciudad Amiga de la Infancia.