Herida una conductora tras salirse de la vía y chocar contra un quitamiedos de la A-55 en Tui

Una conductora ha resultado herida hoy por la mañana tras salirse de la vía y chocar contra el quitamiedos de la autovía A-55 a su paso por Tui.

Tal como informan fuentes de Emerxencias Galicia 112, fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia pasadas las 09.30 horas al ver el accidente por el espejo retrovisor de su vehículo.

Otra persona que pasó por el punto indicó que un coche se había salido de la carretera impactando contra la medianera, necesitando la implicada asistencia sanitaria.

Por todo ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, a los Bomberos, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil.