Bus desde Tomiño para ver «Memorias dun neno labrego»

D. P.

Tomiño

Tomiño se convierte de nuevo en una de las paradas del programa de movilidad del Centro Dramático Galego.El viernes 16 de enero, el autobús saldrá a las 15.15 horas desde la rotonda de la Avenida República Argentina, y trasladará al público al Salón Teatro de Santiago de Compostela para asistir, a las 18 horas, a la representación de «Memorias dun neno labrego». La salida de regreso de Santiago está prevista para las 20.15 horas. Es necesario anotarse.

