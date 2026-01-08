La biblioteca de Tui entregará los diplomas a los «Lectores de honor»

La Biblioteca Municipal de Tui celebrará el sábado el día de las personas usuarias de las bibliotecas públicas, reconociendo a las usuarias y usuarios más lectores de 2025 en las categorías infantil y adultos. El alcalde, Enrique Cabaleiro, y la concejala de Enseñanza y Cultura, Sonsoles Vicente, harán entrega de los diplomas a los «Lectores de honor», así como de un regalo.

En la categoría infantil, las personas que más libros sacaron de la biblioteca el año pasado fueron: Pedro, de 11 años, con 218 préstamos; Rita, de 6 años, con 118 préstamos; y Xulio, de 11 años, con 112 préstamos.En la categoría de adultos, los más lectores fueron: María Isabel, con 102 libros; María, con 82 libros y Jose Juan, con 73 libros.

Para la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, «esta jornada es una oportunidad de reconocer a los lectores y lectoras más activas de nuestra Biblioteca Municipal, ya que los usuarios son la razón de existir de una biblioteca pública, que, como en el caso de Tui, se esfuerzan permanentemente en conseguir una más alta calidad en sus servicios y en su oferta para responder a las necesidades y demandas de sus lectores».