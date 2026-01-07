Camposancos recibe el legado de Juan José Peniza Matos

La Casa de Montes de la comunidad vecinal Camposancos, en la localidad de A Guarda, acogió un homenaje a Juan José Peniza Matos, artista natural deesta parroquia y emigrante en Venezuela, ya fallecido.

Durante el acto, en el que también se incluyó la actuación de la rondalla clásica «Antorcha» tuvo lugar la entrega de la donación de ocho cuadros, obra del propio Peniza, al salón de actos de la Casa Cultural. Las pinturas fueron entregadas por su hijo, Daniel Peniza, en nombre de la familia, cumpliendo así un deseo que el artista había expresado en vida: que sus obras permanecieran expuestas en un espacio público de su localidad natal. Su viuda, Consuelo, y sus hijos, Daniel y César, quisieron de este modo mantener vivo el vínculo del creador con su pueblo, asegurando que su legado artístico quede para siempre ligado a Camposancos.

Las obras fueron recibidas por el responsable de la Comunidad de Montes, quien aceptó la donación en nombre de la entidad y, como gesto de agradecimiento, entregó un ramo de flores a la viuda del artista. En su intervención, evocó recuerdos compartidos de la infancia con Juan José Peniza y destacó no solo su talento creativo, sino también su calidad humana. Su discurso concluyó con una frase que sintetizó el espíritu del acto y fue ampliamente compartida por los asistentes: «personas como Juan José Peniza hacen pueblo»

Antorcha participó en el el programa interpretando varias piezas de música popular.