Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos

Una familia de origen lituano-holandés ha adquirido una vivienda en Santa María de Oia con la idea de convertirla en un alojamiento orientado a turistas y peregrinos. Los propietarios han anunciado que irán mostrando el proceso de reforma en redes sociales: «Me llamo Levi van der Meij y he comprado la casa de Santa María de Oia. Documentaré en Instagram el proceso de conversión de esta casa en un bonito alojamiento para turistas y peregrinos, donde compartiré los avances, nos presentaré y explicaré por qué hemos decidido mudarnos a España. Si te interesa nuestra historia, síguenos», comenta en redes el cabeza de familia.

La casa, bautizada como Casa La Capitana, aspira a ser, según sus promotores, una parada en una de las rutas jacobeas que atraviesan el litoral. «¡Bienvenido a Casa La Capitana en el corazón de Santa María de Oia! Ubicado a lo largo de la hermosa costa de Galicia, este pequeño pedazo de paraíso es la parada perfecta en tu viaje de Camino de Santiago».

«¿El trabajo por delante? Desafiante»

Van der Meij enmarca la iniciativa como un cambio de vida y un proyecto personal en el que pretende implicar a quienes sigan la historia desde el inicio. «Para nosotros, es algo más que un lugar; es el comienzo de un sueño. Nos estamos embarcando en una emocionante aventura para restaurar esta propiedad en algo especial para viajeros y exploradores de todo el mundo», explica, al tiempo que reconoce la magnitud del reto: «¿Las vistas al mar? Simplemente impresionante. ¿El trabajo por delante? Desafiante, pero cada paso vale la pena. ¡Sigue mientras convertimos este sueño en realidad!», relata.

En sus publicaciones, también sitúa el inicio de las obras como un punto de inflexión: «La vida vuelve a su ritmo, y un nuevo capítulo comienza cuando empezemos a trabajar en Casa La Capitana».

Los futuros anfitriones y ya vecinos del concello pontevedrés aprovechan además el relato para mostrar al miembro más joven de la familia: su hijo Lio. En una publicación subida a Instagram en este día de Reyes, el pequeño, de casi un año y medio de edad, viaja en su carrito, con una corona en su cabeza, por las calles de Oia: «Es travieso, dulce e increíblemente social. Nuestra pequeña alegría, energía y recordatorio diario de lo que realmente importa», concluye su padre.