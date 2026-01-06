Las escuelas de música de O Rosal y Goián, subvencionadas por Educación
O Rosal
La escuela de música de la Agrupación Musical de O Rosal y la de Goián, en Tomiño, gestionadas por entidades privadas sin fin de lucro recibirán una subvención cada una de ellas por parte de la consellería de Educación de la Xunta de Galicia. El objetivo de estas subvenciones es apoyar el funcionamiento de las escuelas que imparten enseñanzas musicales no regladas, así como fomentar, difundir y extender este tipo de formación entre la ciudadanía. Para acceder a las ayudas, los centros debían estar inscritos en el Registro de Escuelas de Música y Danza.
