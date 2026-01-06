Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
La CIG denuncia problemas en el PAC de A Guarda

D. P.

A Guarda

La CIG (Confederación Intersindical Galega) ha denunciado problemas de falta de personal médico en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Guarda.

El sindicato afirma que la falta de cobertura se produjo el día 31, y se une a problemas similares en todo el área sanitaria de Vigo.

