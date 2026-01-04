Los Reyes recorrerán un tramo silencioso en Soutomaior

Soutomaior se prepara para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente mañana lunes. El día comenzará en la Casa da Cultura Rexina Míguez Noval y con los Cantos Reais a las 10.30 horas, y la recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar de 11.00 a 11.30 horas en el mismo espacio. Tras la recepción, comenzará el recorrido de Sus Majestades por los barrios de Soutomaior.

Ya por l tarde, la cabalgata saldrá a las 17.30 horas del cruce de O Viso. El desfile contará un año más con un tramo silencioso, desde el inicio hasta el cruce la Praza de Cima de Vila de Arcade. Además, también habrá préstamo de auriculares y las personas con diversidad no tendrán que hacer cola para saludar en persona a los Reyes Magos.

La cabalgata, que repartirá más de 400 kilos de caramelos sin gluten, rematará en torno a las 18.35 horas en la Carpa de Nadal, en Talo Río, con música y con la gran recepción real, a partir de las 19.25 horas.

Con motivo de la llegada de Sus Majestades, el Concello de Soutomaior también tiene previsto un operativo especial de tráfico para el 5 de enero, con corte de circulación a partir de las 17.15 horas. Además, los vehículos no podrán estacionar en la Avenida Xosé Solla desde el mismo día de la cabalgata a las 14 horas.