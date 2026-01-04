Las panorámicas de O Rosal, eje del calendario municipal

El Concello de O Rosal presentó el calendario municipal para este año, una publicación que, en su sexta edición, pone el foco en las panorámicas del municipio y en la belleza de sus paisajes. Bajo el título «Panorámicas do Rosal», el almanaque convierte algunos de los rincones más emblemáticos del concello en imágenes de gran valor visual, acercando la identidad y el entorno local a hogares y espacios de trabajo.

El calendario cuenta con las aportaciones de cinco vecinos y vecinas, así como con la colaboración del fotógrafo rosaleiro Luis Dorado, lo que permite ofrecer una visión amplia y diversa del territorio. Las imágenes, tomadas desde puntos elevados y enclaves singulares como el Monte Santa Trega, recorren mes a mes la esencia paisajística y vital del municipio.

La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, subrayó que este calendario «va más allá de un simple soporte para organizar el año, ya que se convierte en un legado visual que conecta a las personas con sus barrios, parroquias, la naturaleza y la identidad del municipio».