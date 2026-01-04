El Espazo Isaura Gómez llega a las 8.000 visitas en tres meses

El nuevo Espazo Isaura Gómez de Tomiño ha recibido cerca de 8.000 visitantes en sus tres primeros meses en funcionamiento. Desde su inauguración en septiembre, expidió además casi un millar de carnés de personas socias de la biblioteca.

Durante este periodo, se prestaron 1.273 libros y se catalogaron 4.315 volúmenes que ya forman parte del fondo bibliográfico, con especial acogida entre el público usuario de las secciones infantil y juvenil, sobre todo banda diseñada, y de novela policíaca entre adultos. También se realizaron 950 visitas guiadas, tanto de centros educativos como de asociaciones locales, como Vontade, Avelaíña o San Xerome, consolidando el Espazo Isaura Gómez como un lugar de encuentro intergeneracional y formativo.

«El éxito del Espazo Isaura Gómez va más allá de las cifras: refleja la implicación de los vecinos, la diversidad de actividades y el papel de la biblioteca como motor de cohesión social y dinamización cultural en nuestra comarca», valora la alcaldesa, Sandra González. Por su parte, la concejala de Participación Vecinal, Cristina Martínez, añade que «cada préstamo, cada visita y cada actividad realizada confirma que este edificio pionero cumple su vocación de espacio abierto, participativo e inclusivo, donde la infancia, juventud y personas adultas encuentran oportunidades de aprender, disfrutar y relacionarse».

Entre las iniciativas más destacadas de estos primeros meses está la programación «Biblioutono», con siete actividades para públicos de todas las edades, como cuentacuentos, espectáculos de marionetas, visitas de Os Bolechas o exposiciones sobre Castelao y Jane Austen. También se llevaron a cabo muestras bibliográficas temáticas y una actividad especial por el Día das Bibliotecas, que fomentó la interacción y el conocimiento del fondo bibliográfico entre todas las personas usuarias.