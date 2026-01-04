La cabalgata de Tui-Valença es la única en Europa que se desarrolla en dos países

La Eurocidade Tui-Valença volverá a convertirse el próximo lunes en escenario de un acontecimiento único en Europa con la celebración de la única Cabalgata de Reyes que se desarrolla entre dos países, según informaron los organizadores.

Así, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, llegarán a las 10.30 horas al Teatro Municipal de Tui, donde serán recibidos por el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y por el presidente de la Câmara de Valença, José Carpinteira. A continuación dará comienzo la recepción real, que se prolongará hasta las 14.00 horas, durante la cual los Reyes escucharán las peticiones e ilusiones de los niños y niñas que se acerquen a saludarlos.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, comenzará el recorrido internacional de la Cabalgata desde las Cortinas de São Francisco, a los pies de la Fortaleza de Valença. La comitiva, integrada por más de 200 personas, avanzará a lo largo de 3,5 kilómetros en tres carrozas, atravesando la Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, la Rotonda da Trapicheira, la Avenida de España, el Puente Internacional, las calles Martínez Padín, Ourense y Lugo, la Praza de Galicia, y las calles Betanzos y Compostela.

Uno de los momentos más destacados del itinerario será el paso por el Puente Internacional, como símbolo de identidad y unión entre Tui y Valença, un vínculo que se refuerza con esta cita anual que se celebra desde hace ya diez años.

Tomiño y O Rosal

Las localidades de Tomiño y O Rosal también celebran cabalgatas mañana. En Tomiño a partir de las 10.00 horas, dará comienzo por distintos puntos del municipio. Sus Majestades recorrerán en tren numerosos núcleos parroquiales y localidades, finalizando a las 18.00 horas en la Praza do Seixo. En O Rosal, el recorrido real comenzará a las 11.00 horas de la mañana, cuando los tres Reyes visitarán cada rincón de la localidad repartiendo regalos para los más pequeños. Sus Majestades realizarán cuatro rutas diferentes con unas 50 paradas.