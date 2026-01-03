La Policía Local de Tui refuerza el servicio y caza conductores a la fuga

La Policía Local de Tui ha intensificado la seguridad ciudadana con motivo de las celebraciones navideñas, de manera que entre el 22 de diciembre y el 1 de enero ha realizado un elevado número de intervenciones de todo tipo. Para ello, se reforzó el servicio del turno de noche, actualmente solo activo los viernes y sábados, con dos patrullas en la noche de Fin de Año. En este sentido, desde la jefatura de la Policía Local de Tui, destacan que este año la Nochevieja fue más tranquila de lo habitual y que, a pesar de que tuvieron que intervenir en varias peleas los fines de semana previos, no sucedió así esa jornada.

Entre las intervenciones de seguridad vial y tráfico acometidas en el periodo navideño, la Policía Local asistió a más de una decena de accidentes de tráfico, entre los que destacó uno en el que el conductor se dio a la fuga, al cual localizaron con posterioridad.

También realizaron diferentes controles de alcohol y drogas, que se resolvieron con seis conductores investigados por un delito contra la seguridad vial por alcoholemia positiva; uno de ellos investigado también por daños en vehículos y por darse a la fuga, siendo encontrado finalmente por los agentes gracias a pruebas recabadas a través de cámaras de seguridad. También inmovilizaron vehículos en los casos en los que no se garantizaba la seguridad de la conducción.

Otras emergencias tuvieron que ver con personas caídas en la vía pública, el atropello de un peatón, una persona en riesgo de suicidio y diferentes intervenciones por animales sueltos en la vía pública, siendo necesaria la cesión voluntaria de tres perros a la protectora.

En cuanto a las intervenciones para garantizar el orden público y la convivencia, la Policía Local de Tui asistió a varias llamadas por alteración del descanso vecinal y conflictos vecinales y familiares, incluyendo asuntos relacionados con menores. Los agentes también tuvieron que mediar en discusiones en establecimientos hosteleros y en la vía pública. En este sentido, cabe recordar otras actuaciones de especial relevancia acontecidas en el mes de diciembre donde fue fundamental la intervención de la Policía Local, como la de la pelea en la que un varón sufrió la amputación de parte de una oreja. Gracias a la rápida actuación policial, así como al trabajo de investigación realizado mediante la toma de declaraciones a testigos y al visionado de las imágenes de cámaras de videovigilancia, la Policía Local de Tui logró identificar al presunto autor de la grave lesión, siendo puesto a disposición judicial. Igualmente, los agentes participaron en la detención de un hombre armado que asaltó una gasolinera en Guillarei.

Dos plazas vacantes

Desde la Jefatura de la Policía Local de Tui indican que el día de Reyes se volverá a reforzar el servicio, tanto por el día para coordinar el operativo de tráfico de la cabalgata, como por la noche. Esto es posible porque la plantilla está casi al completo, con 13 efectivos y 2 plazas vacantes, aunque lo ideal para una ciudad como Tui, a tenor de las recomendaciones europeas de un policía y medio por cada mil habitantes, sería llegar a 20 agentes; un objetivo que se marcan a largo plazo.