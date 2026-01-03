Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita para donar sangre el 8 de enero en Tomiño

La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue estará el próximo 8 de enero en la Plaza do Seixo de Tomiño para todas aquellas personas que quieran donar sangre. La unidad móvil estará de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Desde el Concello de Tomiño animan a donar como mejor regalo de Reyes.

