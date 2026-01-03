Cabalgata de Reyes en A Guarda y sus parroquias

A Guarda recibirá el próximo lunes la visita de los Reyes Magos, que iniciarán su paseo por las parroquias de la villa a las 16.30 horas. De vuelta al centro, la cabalgata arrancará a las 17.30 horas desde la Alameda. Estará acompañada por los grupos Do Lusco ó Fusco, Attitude, el grupo de gaitas de la tercera edad y Dansá.