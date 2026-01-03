Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan 'Renova' coches GaliciaTarifas Vitrasa 2026Cabalgata Reyes VigoObras de Vigo en 2026Tragedia en SuizaEstreno de 'Rondallas'
instagramlinkedin

Cabalgata de Reyes en A Guarda y sus parroquias

A Guarda recibirá el próximo lunes la visita de los Reyes Magos, que iniciarán su paseo por las parroquias de la villa a las 16.30 horas. De vuelta al centro, la cabalgata arrancará a las 17.30 horas desde la Alameda. Estará acompañada por los grupos Do Lusco ó Fusco, Attitude, el grupo de gaitas de la tercera edad y Dansá.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents