2.000 personas llenan Tui en la San Silvestre

Vista aérea de la salida desde el Paseo da Corredoira de Tui. | D.P.

Tui reunió a más 2.000 personas en su San Silvestre, que se consolida como evento para despedir el año con deporte, humor y solidaridad en su cuarta edición. Las personas participantes recorrieron las calles de la ciudad, el paseo fluvial y el conjunto histórico. El evento sirvió para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer.

