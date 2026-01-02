Tui se consolida como Ciudad Cultural, según el Ayuntamiento

El Concello de Tui despidió el año 2025 consolidado como uno de los principales referentes culturales de la provincia de Pontevedra, según informó el Concello en una nota de prensa. Ello fue posible, según la instituciuón local, «gracias a una apuesta firme del gobierno municipal, una programación estable y diversa, y una creciente participación ciudadana». La concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, agradece la respuesta del público y subraya que los datos de asistencia «avalan una política cultural sostenida, accesible y de calidad».

Según un informe del Consello da Cultura Galega, Tui ha incrementado su inversión cultural por encima de la media provincial, situándose cerca del 39 % del gasto cultural de toda la provincia, lo que refuerza su liderazgo en este ámbito. El Teatro Municipal fue uno de los ejes principales de esta actividad, con más de 15.000 asistentes a lo largo del año, apoyado por la colaboración con la AGADIC y la celebración de festivales consolidados como Play Doc o IKFEM.

El ejercicio estuvo marcado también por la consolidación de nuevos espacios culturales, como el Espazo Sociocultural de la rúa Camilo José Cela, y por una intensa programación repartida por toda la ciudad.