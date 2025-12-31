La música une a O Rosal y el norte de Portugal

La música fue la gran protagonista del final de año en O Rosal, que se transformó durante varios días en un auténtico espacio de creación y aprendizaje compartido. El municipio acogió la segunda edición de las Xornadas Instrumentais Eurocidade, una iniciativa formativa que reunió a alumnado, profesorado y miembros de agrupaciones musicales de O Rosal, A Guarda y la localidad portuguesa de Caminha, creando una experiencia transfronteriza que unió una vez más a ciudadanos de ambos lados del Miño.

Organizadas por el Concello do Rosal y la Agrupación Musical del municipio, y financiadas en el marco de un proyecto de la AECT Río Miño, las jornadas ofrecieron clases maestras gratuitas impartidas por profesorado de prestigio internacional. Las disciplinas abordadas incluyeron música clásica, tradicional, técnica vocal, percusión y dirección de banda.

En esta segunda edición participaron alrededor de 150 personas, de las cuales 93 asistieron a las clases formativas y más de 40 integraron la banda creada específicamente para las prácticas de dirección, uno de los ejes destacados del programa.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, subrayó la importancia de esta iniciativa, que «sitúa a nuestro municipio en el mapa de la formación musical de alto nivel, ofreciendo oportunidades que habitualmente solo se encuentran en las grandes ciudades». La regidora destacó además el papel de la Eurocidade de la Foz del Miño en proyectos de este tipo, señalando que «la música actúa como puente, espacio de encuentro e impulso para que la juventud y el talento local sigan creciendo».

El claustro docente estuvo integrado por profesionales de reconocido prestigio, como Noa Granja (violonchelo), Óscar Araújo (fagot), Suso Vaamonde (música tradicional), Alba Rodríguez (percusión), Óscar Vázquez (trombón), Isidro Betancourt (técnica vocal y coro) y Javier Alonso (dirección de banda).

La diversidad y calidad del profesorado permitió ofrecer una formación adaptada a distintos niveles y a los estilos musicales de los participantes, consolidando a O Rosal como referente en la formación instrumental dentro de la Eurocidade en uno de los grandes eventos de la comarca del Baixo Miño para acabar el año.