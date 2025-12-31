Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña navideña del comercio de Tomiño reparte 3.500 euros

Carlos Ponce

Tomiño

La campaña de promoción del comercio local de Tomiño «Nadal+Nadal» puso en valor el esfuerzo de los establecimientos participantes y de los vecinos por comprar en el municipio. Una implicación que acabó repartiendo un total de 4.500 euros en premios y reforzando el vínculo entre los negocios locales y los vecinos. Los comercios distinguidos fueron Estipel (500 euros) y Mercería Chantilly (200) por los mejores escaparates y Joyería Pazo (500) y Ro&Ro (250) por tener los locales más destacados. Además, en el sorteo se entregaron 3.000 euros adicionales a los clientes afortunados. «Cada escaparate y cada local decorado reflejan el trabajo y la dedicación de nuestros comerciantes, y este es un acto para reconocer su esfuerzo constante», aseguró la concejala de Parroquias y Participación Vecinal, Cristina Martínez.

