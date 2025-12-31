La campaña navideña del comercio de Tomiño reparte 3.500 euros

La campaña de promoción del comercio local de Tomiño «Nadal+Nadal» puso en valor el esfuerzo de los establecimientos participantes y de los vecinos por comprar en el municipio. Una implicación que acabó repartiendo un total de 4.500 euros en premios y reforzando el vínculo entre los negocios locales y los vecinos. Los comercios distinguidos fueron Estipel (500 euros) y Mercería Chantilly (200) por los mejores escaparates y Joyería Pazo (500) y Ro&Ro (250) por tener los locales más destacados. Además, en el sorteo se entregaron 3.000 euros adicionales a los clientes afortunados. «Cada escaparate y cada local decorado reflejan el trabajo y la dedicación de nuestros comerciantes, y este es un acto para reconocer su esfuerzo constante», aseguró la concejala de Parroquias y Participación Vecinal, Cristina Martínez.