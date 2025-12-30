35 años tras la batuta de la banda de Mougás

El Concello de Oia y la Banda Unión Musical de Mougás celebraron el pasado sábado un acto especial de reconocimiento a Gabriel Rodríguez, que cerró una etapa de 35 años al frente de la agrupación. El homenaje, celebrado en el marco del tradicional concierto de Navidad y coincidiendo con la festividad de Santa Uxía, patrona de Mougás, reunió a vecinos, familias, amistades y representantes institucionales en una jornada marcada por la música y la emoción.

La velada dio comienzo con la interpretación de las primeras piezas del programa musical previsto para el Concierto de Navidad. Tras esta apertura, Gabriel Rodríguez se dirigió al público con un mensaje de agradecimiento, en un momento especialmente significativo al tratarse de su último concierto como director de la formación.

En el tramo final del concierto dio comienzo el momento central del homenaje con una intervención muy especial de la banda de Mougás. Fue Lucía Conde, sobrina del director y miembro de la agrupación, quien tomó la palabra en representación de los músicos. En su discurso destacó la trayectoria vital y musical de Gabriel, recordando sus inicios en la banda con solo siete años. «Mientras muchos pensaban que aquel niño no iba a llegar muy lejos, lo cierto es que acabó dirigiendo la banda y contribuyendo a poner Mougás en el mapa, dándole identidad, prestigio y un camino propio», afirmó.

La alcaldesa, Cristina Correa, destacó que el homenaje al histórico director «no es una despedida, sino un reconocimiento público a una trayectoria ejemplar y profundamente fructífera, que forma parte del legado de nuestro municipio». Le deseó además inspiración para seguir creando nuevas composiciones capaces de emocionar a los vecinos, expresando su deseo de que pueda componer en el futuro el himno del Concello de Oia.

El acto lo cerró el propio Gabriel Rodríguez en un discurso lleno de emoción antes de las últimas piezas musicales, en el que agradeció a la Banda de Mougás por todos estos años y dejó claro que su vínculo permanecerá siempre vivo.