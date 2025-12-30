Un alumno del colegio de Pazos de Reis gana el concurso de postales de Navidad de Tui

El salón de plenos del Concello de Tui acogió ayer la entrega de premios del concurso escolar de dibujo de la postal de Navidad conmemorativa del 800 aniversario de la consagración de la catedral tudense. Adrián de Sousa Martín, alumno de 6º curso de Primaria del colegio de Pazos de Reis, fue el ganador del certamen. El jurado reconoció en la obra de este joven de 11 años una buena capacidad técnica en la representación de la imagen más significativa de Tui como es la catedral de Santa María.

El segundo premio fue para Eduardo Ríos, del colegio Maristas, y el tercero correspondió a Sara Montes Vaz, estudiante de cuarto de Primaria también del CEIP de Pazos de Reis.