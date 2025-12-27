Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vontade gana el Concurso de Árboles de Navidad

Segundo premio. | D.P.

D. P.

Tomiño

El Concello de Tomiño ha entregado los premios del Concurso de Árboles de Navidad, cuyas creaciones llenan de originalidad y compromiso ambiental la Plaza do Seixo. En total, once árboles participaron en el concurso, que ha ganado la Asociación Vontade, seguido de Óscar Lago y el CEP Pedro Caselles, que consiguieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

Al certamen se presentaron composiciones elaboradas por las asociaciones, centros educativos y vecinos a título individual, y fueron evaluadas por un jurado que tuvo en cuenta criterios como el diseño, la creatividad, el grado de dificultad, la ambientación, la originalidad, la iluminación y el montaje, así como el uso de materiales ecológicos.

