Vontade gana el Concurso de Árboles de Navidad
Tomiño
El Concello de Tomiño ha entregado los premios del Concurso de Árboles de Navidad, cuyas creaciones llenan de originalidad y compromiso ambiental la Plaza do Seixo. En total, once árboles participaron en el concurso, que ha ganado la Asociación Vontade, seguido de Óscar Lago y el CEP Pedro Caselles, que consiguieron el segundo y tercer premio, respectivamente.
Al certamen se presentaron composiciones elaboradas por las asociaciones, centros educativos y vecinos a título individual, y fueron evaluadas por un jurado que tuvo en cuenta criterios como el diseño, la creatividad, el grado de dificultad, la ambientación, la originalidad, la iluminación y el montaje, así como el uso de materiales ecológicos.
