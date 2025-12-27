Los elfos de la Navidad estarán el próximo lunes en A Guarda
Los elfos de la Navidad pasarán una tarde en A Guarda el próximo lunes, día 29. Estarán en la Plaza Avelino Vicente de 17.00 a 19.00 horas, ofreciendo una tarde llena de juegos, baile, diversión y risas para todos los niños y niñas que se quieran acercar. Además, el martes, día 30, el Concello de A Guarda vuelve a ofrecer otra actividad para disfrutar en familia, como es la actuación de Terapia de Grupo Kids, a partir de las 17.30 horas, en la misma plaza.
