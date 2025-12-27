Charla de Marta Cendón sobre la catedral de Tui

La historiadora de arte Marta Cendón ofrecerá el próximo martes, 30 de diciembre, a las 19.30 horas, una conferencia titulada «A catedral de Tui a 30 de novembro de 1225. Qué estaba feito e que faltaba por facer?». Con esta charla, la tudense Marta Cendón, que ha dedicado numerosas investigaciones y estudios a la catedral de Tui, realizarán un acercamiento al proceso constructivo del templo, ilustrando las diversas etapas del proceso. La actividad tendrá lugar en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela.