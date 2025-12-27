La campaña de angula del Miño llega a su ecuador superando la facturación del año pasado

El precio de la angula del Miño sigue subiendo a pesar de que este año la campaña de pesca de este alevín ha arrojado unas cifras más positivas que en anteriores temporadas, al menos durante la primera luna, en la que cayeron en la red de los pescadores 217 kilos de angula.

Son algo más de 100 kilos más que en toda la temporada pasada, que fue especialmente pobre en capturas y que facturó cerca de 172.500 euros, que es menos de lo que ya lleva recaudado la actual campaña, con más de 178.000 euros, a falta todavía de dos lunas. Con todo, a pesar de que ha habido un repunte de las capturas respecto al año pasado, el precio del kilo está desbocado, pues su valor máximo ha alcanzado los 721 euros, frente al récord histórico de 626 euros del año anterior.

El inicio de la temporada de la pesca de la angula o meixón arrancó el 18 de noviembre, días antes de la luna nueva de noviembre, que es la que marca los periodos de pesca de dicho alevín, cuya pesca está regulada por una normativa europea, que establece que solo se puede pescar 30 días entre octubre y marzo, por ser este el momento de máxima migración de la especie. Cada periodo se cuenta por lunas, y este año, la Comisión Permanente Internacional del Río Miño decidió ampliar de tres a cuatro las lunas, aunque con menos días de pesca, respetando el total de 30 días que autoriza la Unión Europea. Es decir, si antes las lunas eran de 10 días, este año hay dos lunas de ocho días y otras dos de siete.

Consumidas las dos primeras lunas, los resultados de ambas han sido bastante desiguales según los datos que recoge la plataforma Pesca de Galicia. Si en la luna de noviembre se capturaron 217 kilos de angula, en la de diciembre, que osciló en torno a la luna nueva del día 20, solo cayeron en la red algo más de 56 kilos. En este sentido, cabe destacar que fueron días de importantes lluvias, viento y frío, por lo que muchos pescadores decidieron no salir a faenar. Son cerca de 50 licencias las que ha concedido la Comandancia Naval del Miño para la pesca de la angula del lado español, las cuales tienen un cupo de 2 kilos al día que no pueden superar.

Con todo, en lo que va de campaña, el Miño ha regalado 274 kilos de meixón, que se han cotizado en la lonja de A Guarda a un precio medio de 650,30 euros, frente a los 520,31 euros de media de la pasada temporada. Su venta ya superó la facturación del año pasado, a falta de dos lunas que se prevén en torno al 18 de enero y 17 de febrero de 2026.