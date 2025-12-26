Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fadista María do Ceo ofrece un concierto de Navidad en la catedral de Tui

R. V.

Tui

La catedral de Santa María de Tui acoge este domingo, día 28, a las 18.00 horas un concierto de Navidad a cargo de la fadista María do Ceo. Se trata de una propuesta musical pensada para estas fechas tan señaladas y para conmemorar los 800 años de la consagración del templo tudense. El concierto permitirá al público disfrutar de la voz de una de las intérpretes más reconocidas del panorama gallego-portugués, con un repertorio que combina tradición, emoción y sonidos propios de la Navidad. El acceso es libre hasta completar aforo.

