La fadista María do Ceo ofrece un concierto de Navidad en la catedral de Tui
Tui
La catedral de Santa María de Tui acoge este domingo, día 28, a las 18.00 horas un concierto de Navidad a cargo de la fadista María do Ceo. Se trata de una propuesta musical pensada para estas fechas tan señaladas y para conmemorar los 800 años de la consagración del templo tudense. El concierto permitirá al público disfrutar de la voz de una de las intérpretes más reconocidas del panorama gallego-portugués, con un repertorio que combina tradición, emoción y sonidos propios de la Navidad. El acceso es libre hasta completar aforo.
