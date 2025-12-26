La Diputación lleva a Oia un espectáculo de pompas de jabón

La Diputación de Pontevedra lleva mañana el circuito +Escénicas a Oia de la mano de un espectáculo familiar de pompas de jabón a cargo de la compañía de teatro Malasombra.

El show, conocido como Os fabulosos cleaners, tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en el centro cultural de Mougás y está pensado para todos los públicos.