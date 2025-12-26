La Diputación lleva a Oia un espectáculo de pompas de jabón
Oia
La Diputación de Pontevedra lleva mañana el circuito +Escénicas a Oia de la mano de un espectáculo familiar de pompas de jabón a cargo de la compañía de teatro Malasombra.
El show, conocido como Os fabulosos cleaners, tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en el centro cultural de Mougás y está pensado para todos los públicos.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Las pensiones mínimas que cobran 200.000 gallegos subirán más del 7%
- Cuarenta años repitiendo COU
- Davila 23/12/2025