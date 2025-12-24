Tomiño refuerza los lazos entre generaciones

En Tomiño, la Navidad viaja de generación en generación. La magia de estas fechas vuelve a tomar forma de papel, colores y palabras de cariño gracias a una iniciativa que conecta a la infancia y juventud del municipio con las personas mayores, consolidándose como uno de los proyectos intergeneracionales con mayor carga humana del concello.

Esta Navidad, un total de 614 vecinos y vecinas mayores de Tomiño recibirán una postal personalizada de Navidad y Año Nuevo, elaborada a mano por 614 niñas y niños de los centros de educación primaria del municipio y del IES Antón Alonso Ríos. Se trata de cartas únicas, pensadas para que ninguna persona mayor de 85 años se quede sin un mensaje de afecto en unas fechas especialmente significativas.

El proyecto hará llegar las postales tanto a las personas mayores que están en residencias como a aquellas que viven en sus propios hogares, así como a usuarias y usuarios del Servicio de Ayuda en el Hogar, garantizando así un alcance integral en todo el municipio.

La iniciativa nació en 2020, en plena pandemia, impulsada por el Consello da Infancia e Adolescencia de Tomiño, Voces Novas, y con el paso de los años se ha consolidado como un referente de convivencia y cuidado comunitario. Cada diciembre, antes de la llegada de la Navidad, el alumnado participante se pone manos a la obra para diseñar y escribir postales llenas de ilusión, recuperando además la tradición de escribir cartas a mano.

En muchos casos, estas cartas encuentran respuesta. Y es que algunas personas mayores escriben de vuelta, dando lugar a pequeñas historias de amistad entre generaciones muy distintas que encuentran en el papel un punto de encuentro. Un gesto sencillo que convierte la Navidad en algo más profundo: un tiempo para compartir, recordar y sentir que se forma parte de una comunidad viva y cuidadora.