Concierto de Fin de Año en Tui este viernes en el teatro municipal
A ritmo de composiciones de Strauss, Bach o Anderson, Tui despide este viernes el año con de la mano de la Banda de Música Popular y del grupo Píscore. A las 20.30, el teatro municipal acoge el concierto de Fin de Año organizado por el Concello tudense.
La banda sigue innovando en sus actuaciones y compartiendo escenario con otras agrupaciones para brindar así un espectáculo único. En esta ocasión será con el grupo Píscore formado por Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez y Pablo Cabanelas, que mezclan en sus conciertos música, humor, ritmo y comedia gestual.
De esta forma, Tui despedirá el año con un viaje musical por diferentes estilos marcada por el dinamismo, la alegría y el humor. Las entradas para el concierto están ya a la venta en la página web www.tui.gal a precios de cinco y tres euros.
