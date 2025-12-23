Tomiño se llena de música, fiesta y cuentos para despedir el año
Tomiño despide el año con una programación diversa y abierta para todos los públicos, con cerca de una decena de actividades que invitan a disfrutar en familia, celebrar entre vecinos y hacer de la Navidad un tiempo para compartir. Así, el Espazo Isaura Gómez acoge este sábado día 27 a las 12.00 horas un cuentacuentos a cargo de la narradora Bea Campos. Será una propuesta delicada y dirigida a un público familiar, incluso para bebés a partir de seis meses. La música tomará fuerza en la Praza do Seixo. Así, el viernes a las 17.30 actuará la banda de rock infantil Gramola Gominola, mientras que el sábado por la noche será el turno del concierto especial de Navidad de La Patrulla, seguida de una animada fiesta de los años ochenta con varios Dj’s. La programación continúa el domingo con el concierto de navidad de la Coral Polifónica de Tomiño, entre otras actuaciones.
