Oia se despide de Lucía, alma del CEIP Refoxos

El CEIP Refoxos, en Oia, se llenó de recuerdos y emoción para despedir a Lucía Rodríguez Acevedo, la limpiadora del centro, que se jubila tras más de 40 años cuidando del colegio y viendo crecer a generaciones de alumnos.

El homenaje, organizado por el Concello de Oia, reunió a la comunidad educativa al completo: alumnado, profesorado, antiguos compañeros, representantes municipales y el grupo musical Tra-lo Mosteiro, que puso la nota sonora a un acto muy sentido. Tampoco faltó Alicia, compañera de trabajo de Lucía durante años.

La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, fue la encargada de entregarle una placa conmemorativa como reconocimiento a una trayectoria marcada por la constancia, la discreción y el compromiso. «Durante cuatro décadas, Lucía ha sido una presencia imprescindible en el día a día del colegio», destacó la regidora, subrayando su dedicación para mantener el centro «siempre a punto y bien cuidado».

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando los propios alumnos entrevistaron a Lucía, que recordó sus primeros años en el colegio. Empezó a trabajar apenas tres meses después de la apertura del centro, en una época muy distinta a la actual, cuando incluso faltaba el suministro de agua y los estudiantes colaboraban en las tareas de limpieza. Como recuerdo, el alumnado le entregó un libro con dibujos realizados especialmente para celebrar su jubilación.

Alicia recopiló además vídeos y mensajes de antiguas personas vinculadas al centro. Entre ellos, el de la directora, doña Alba, que quiso agradecerle públicamente su trabajo durante los años en los que estuvo al frente del colegio. Recordó etapas especialmente duras, como los periodos de obras, y la animó a no perder el contacto: «Que vengas a visitarnos siempre que tengas morriña».

Con este acto, Oia quiso rendir un homenaje sencillo pero sincero a una trabajadora que forma parte de la historia viva del CEIP Refoxos, y que deja una huella imborrable en la memoria de quienes compartieron con ella tantos años de colegio. Ni sus compañeros de trabajo ni los alumnos del centro la olvidarán.