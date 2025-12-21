Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo curso de soldadura en Tomiño

La Escuela de Oficios Técnicos del Baixo Miño abre el plazo de inscripción de un nuevo curso de soldadura TIG. La formación, que tendrá lugar en Tomiño, comenzará en marzo y las plazas son limitadas. Para anotarse o recibir más información llamar al 682 525333 o escribir a rh@eotec360.com.

